Der 08.08.2020 lockt wieder Paare vor den Traualtar. Beliebt sind Locations am See.

BEZIRK SPITTAL. Bei der Entscheidung über die Wahl des Hochzeitstages spielt bei vielen Paaren auch das Datum eine Rolle. Leicht zu merkende Hochzeitstage sind ganz besonders beliebt. Samstag, der 08.08.2020, ist wieder so ein ganz besonderer Tag, an dem für viele Pärchen im Land die Hochzeitsglocken läuten werden. Beliebte Hochzeitslocations sind zu solchen Terminen meistens schon frühzeitig ausgebucht. Auch in diesem Jahr wird trotz Corona geheiratet...



Kaum Hochzeiten



In der Bezirksstadt Spittal traut sich am Samstag, 8. August 2020, nur ein Paar. In der Lieserstadt wird derzeit generell wenig geheiratet, erfährt man aus dem Standesamt Spittal. Im Herbst gibt es wieder mehr Heiratswillige.



Türen bleiben geschlossen

Am Standesamt in Radenthein bleiben die Türen am 8. August überhaupt geschossen. "Bei uns war für diesen Termin zunächst eine Hochzeit eingetragen, doch das Paar hat sich Corona bedingt dazu entschieden ihre Trauung auf 2021 zu verschieben", so Gemeindebedienstete Marina Pesserer. Ansonsten finden in der Granatstadt schon wieder regelmäßig Hochzeiten statt.



Dritter Anlauf

In der Künstlerstadt Gmünd findet am Samstag, 8. August 2020, eine Hochzeit statt. Das Pärchen aus Malta nimmt heuer bereits den dritten Anlauf endlich "Ja" zu sagen. Sowohl der erste Termin am 30. Mai 2020 als auch der zweite Termin wurden Coronabedingt verschoben. Für Heiratswillige: In Gmünd gibt es heuer noch freie Hochzeitstermine, so Hedwig Egger vom örtlichen Standesamt.



Seengemeinden beliebt

Im Millstatt gab es für den 8. August 2020 reges Interesse Heiratswilliger Paare. Fünf Pärchen wollten sich ursprünglich an diesem Tag im Tourismusort am Millsätter See das Ja-Wort geben. "Tatsächlich finden an diesem Tag nun aber nur zwei Vermählungen statt“, weiß Günther Egger, der in Millstatt als Standesbeamter tätig ist. Je nach Größe der Feiergesellschaft findet die Trauung unter den derzeitigen Corona-Auflagen im Standesamt (maximal zehn Personen) beziehungsweise im kleinen (bis 60 Personen) oder im großen Saal (bis 150 Personen) des Kongresshauses statt. Auch im Herbst ist der Bade- und Erholungsort bei Pärchen als Hochzeitslocation sehr gefragt.



Heiraten am Schiff oder Steg

Der Weißensee wird bei Paaren als Hochzeitslocation immer beliebter. Die Gemeinde Weißensee führt Trauungen auch im Freien durch, was in Corona Zeiten besonders gefragt ist. "Beliebt sind Hochzeiten am Schiff oder am Steg sowie auf Hotel-Terrassen mit Blick zum See“, berichtet Standesbeamtin Andrea Enzi. Das Hotel Regitnig wirbt sogar mit Hochzeiten am Weissensee. Das Regitnig und der Regitnig Sonnensteg, direkt am See, hat sich in den letzten Jahren als sehr beliebte Hochzeitslocation für Brautpaare, etapliert. "Wir richten Hochzeiten für zwei bis 120 Personen nach den Wünschen des Brautpaares aus," erzählt Juniorchefin Jasmin Eder.

Am 8. August traut sich ein Paar aus Greifenburg in der Gemeinde Weißensee. Außerdem findet an diesem Tag im Ort eine freie Trauung statt. "Beide Paare hatten den Termin bereits immer ins Auge gefasst", ergänzt Enzi.