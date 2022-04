Seit Mittwochabend wurde nach einem Segelflugpiloten gesucht, der am Flugplatz in Nötsch gestartet war, jedoch nicht zurückgekehrt war. Nun ist es traurige Gewissheit: Der Pilot ist bei dem Absturz seines Segelflugzeuges gestorben.

MÖLLTAL. Für den 59-Jährigen kam trotz einer großen Suchaktion jede Hilfe zu spät. Laut Kleine Zeitung soll der Mann im Bereich der Schoberspitze in einem schneebedeckten Bereich tot aufgefunden worden sein. Zuvor wurde nach ihm seitens der Bergrettung Kolbnitz in Kooperation mit dem Polizeihubschrauber Libelle gesucht. Die Absturzursache ist noch unklar.

Große Suchaktion

Am Mittwochnachmittag schlugen die Kollegen des Piloten Alarm, da der Mann nicht wieder zum Flugplatz in Nötsch zurückkehrte. In der Nacht wurde bereits nach ihm gesucht. Die Suche musste jedoch abgebrochen werden. Am Donnerstagmorgen wurde die Suchaktion fortgesetzt. Der Mann konnte schließlich gefunden werden.