Eine Serie von mutwilligen Sprengungen und Zerstörungen konnte die vergangenen Tage hindurch in vielen Teilen Kärntens beobachtet werden. Gestern nachmittags hingegen war ein Unfall mit Feuerwerkskörpern dafür verantwortlich, dass ein Mann schwer verletzt wurde.

WINKLERN. Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau wollte am gestern gegen 17.50 Uhr eine von Silvester übrig gebliebene Feuerwerksrakete entsorgen und zündete diese am Hof seines Wohnhauses. Dabei explodierte die Rakete ohne Zeitverzögerung noch am Boden und traf den Mann im Gesichts- und Handbereich.

Rettungshubschrauber für Schwerverletzten

Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Durch den Explosionsknall wurde die Frau des Mannes aufmerksam, fand den Verletzten und setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde von der Besatzung des RH C 7 in die Klinik nach Innsbruck geflogen.