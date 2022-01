Zu einem schweren Unfall kam es Mittwochabend in der Nähe von Heiligenblut. Ein 25-jähriger Mann verunfallte mit einer 20-jährigen Beifahrerin schwer.

HEILIGENBLUT. Am Mittwoch gegen 21.35 Uhr, kam ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf der schneebedeckten Fahrbahn auf einer Gemeindestraße in Fahrtrichtung Heiligenblut rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Pkw, sich mehrmals überschlagend, über eine rund 30 Meter hohe Böschung. Das Fahrzeug kam dort auf den Rädern zum Stillstand. Sowohl der Lenker als auch seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall derzeit unbestimmten Grades verletzt. Sie mussten von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht werden. Der Alkotest beim Lenker verlief positiv.