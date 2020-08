Initiatoren der Aktion „Soziales Herz“ ziehen positive Zwischenbilanz. Unterstützung wird weiterhin benötigt.

KÄRNTEN. In Kärnten gibt es unzählige Menschen, die nicht wissen, wie sie die Lebensmittel für ihr tägliches Leben bezahlen sollen. Für sie sind die SOMA-Sozialmärkte eine unverzichtbare Stütze. Durch die Corona-Krise stieg die Zahl der Betroffenen und der Bedarf an Lebensmittel in den Sozialmärkten nochmals an. Das Projekt "Soziales Herz" von Christoph Staudacher und Tina Berger (beide FPÖ) setzt hier an und versorgt die Märkte mit den notwendigen Lebensmitteln und Hygieneartikeln. "Mit der Aktion "Soziales" Herz hat Christoph Staudacher viel bewegt. Viele Lebensmittelspenden, mit denen wir unsere Märkte versorgen konnten, erreichten uns. Ein namhafter Spendenbetrag, mit dem wir Menschen helfen konnten, kam ebenfalls zustande", berichtet Liselotte Suette, Geschäftsführerin der Kärntner SOMA-Märkte dankbar.

Unterstützung ist weiterhin notwendig

Auch heute treffen noch regelmäßig Geld- und Lebensmittelspenden bei den SOMA-Märkten ein. "Diese werden auch weiterhin dringend benötigt", ergänzte Staudacher und fügte gleich hinzu: „Wir konnten bisher viele Spenden sammeln und eine positive Zwischenbilanz ziehen. Doch Armut vergeht nicht von heute auf morgen. Viele Menschen brauchen weiterhin Hilfe und Unterstützung. Wir sind der Bevölkerung sehr dankbar für ihr bisheriges Engagement und hoffen, dass sich weiterhin viele Spender finden, die „Soziale Herz“ und die SOMA-Sozialmärkte unterstützen.“