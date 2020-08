In Oberdorf am Weißensee sind vier weitere Erdhäuser in Planung.

Paradebeispiel am Weißensee

In Oberdorf am Weißensee haben Petra und Werner Morgenfurt für ihre Gäste ein Urlaubsdorf in absoluter Alleinlage geschaffen - Blick auf den Weißensee, einen Naturgarten sowie Sport- und Spielwiese inklusive. Hier urlaubt Jung und Alt exklusiv im Steinhaus, im Holzhaus, Ziegelhaus oder im Erdhaus. Die Hobbit Erdhäuser sind ein wahres architektonisches Meisterwerk.

Zündende Idee

Die Architektur von Friedensreich Hundertwasser in Bad Blumau war für den Kärntner Ideengeber für den Bau der runden Häuser unter der Erde. Für die Umsetzung musste zunächst das Erdreich sorgsam abgetragen werden, um die Bauten damit später wieder begrünen zu können. „Wir haben die weltweit einzigen Erdhäuser geschaffen, die man mieten kann“, erzählt Werner Morgenfurt. Der Bau dient auch der Ressource Boden und Erde. "Wenn alle so bauen würden, dann würde es keine Überschwemmungen und Flächen-Versiegelungen mehr geben", sagt der Oberkärntner.

Großer Anklang

Der innovative Urlaub findet bei den Leuten großen Anklang, sodass Familie Morgenfurt nun schon vier weitere Erdhäuser plant. Diese sollen direkt oberhalb der jetzigen beiden Erdhäuser entstehen - ebenfalls mit direktem Blick auf den Weißensee. Die Förderansuchen für die Erdhaus-Neubauten sind bereits in Wien eingereicht. Dabei hat das Ehepaar die Erkenntnisse der vergangenen Jahre einfließen lassen. „80 Prozent unsere Gäste sind Pärchen, die eine Auszeit suchen!“, so Morgenfurt. Resümee: Wurden die ersten beiden Erdhäuser mit Wohnflächen zu je 85 Quadratmeter errichtet, so warten auf die Urlauber künftig auch vier „ Kuschelhäuser“ a je 45 Quadratmeter.



Alles tip top

Die Häuser punkten mit großen Fenstern, die einen tollen Blick zum Weißensee ermöglichen und einer harmonische Innenarchitektur aus Holz, Leder, Kork und Fliesen. Bei der Umsetzung waren ökologische Materialien und der fast gänzliche Verzicht auf Kunststoff oberstes Gebot. Zwetschken- und Apfelbäume, die am Bauplatz entfernt werden mußten, wurden teilweise in Möbel eingebaut. Als innovatives Projekt ausgezeichnet wurde damals mit der Unterstützung von Bund und Europäischer Union gebaut. Die Arbeiten wurden großteils von Firmen der Umgebung ausgeführt. Mit ihren Hobbit Erdhäusern erzielten die Ferienhäuser Morgenfurt – Urlaub mit SEEN-Sucht 2018 u.a. Platz 2 beim WOCHE Regionalitätspreis in der Kategorie Energie, Umwelt, Mobilität. "Man freut sich über jeden Preis und weiß, dass man das Richtige gemacht hat.", schloss Morgenfurt.

