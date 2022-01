Von fünf ausgezeichneten Kärntner Kinderhotels kommen gleich vier aus Oberkärnten. Beim kinderhotel.info-Award haben 77 Hotels europaweit mitgemacht.

OBERKÄRNTEN. Das Urlaubsportal www.kinderhotel.info hat 50 Familienhotels mit dem kinderhotel.info Award 2022 ausgezeichnet.



Platz 1 und 2 aus dem Gailtal

Kärntenweit landete das "nawu Kinderhotel" in Hermagor-Presseggersee auf Platz 1. International reichte es für den 19. Platz, österreichweit für den 12. Platz. Geschäftsführer Heimo Hubmann modernisiert sein Hotel und das Angebot jährlich– erst kürzlich erfolgte die Renovierung diverser Zimmer. Harte Arbeit lohnt sich also. Kärntens Nummer 2 ist das Kinderhotel Ramsi in Hermagor-Presseggersee. International landet man auf den 28. Platz, österreichsweit auf den 18. Platz. Der 4-Sterne-Betrieb von Familie Ramsbacher bietet nicht nur ein buntes Familienangebot, sondern auch „Alpen Adria Kulinarik“, in deren Genuss die Hotelgäste dank umfassender All-inclusive-Leistungen von morgens bis abends kommen.

Spittal

Zu den drei besten Kinderhotels in Kärnten zählt das Smileys Kinderhotel im Oberkärntner Trebesing. Seit mehreren Jahrzehnten werden hier Babys, Kinder und Eltern gleichermaßen verwöhnt. Zunächst als 3-Sterne-Baby-Gasthof eröffnet und in weiterer Folge zum 4-Sterne-Kinderhotel umgebaut, wird es bis heute von Familie Brandstätter in dritter Generation geführt. Es wurde ein viertes Oberkärntner Hotel ausgezeichnet und zwar das Familienhotel Kreuzwirt, am Weissensee landete auf den Platz 42.