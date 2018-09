20. Almabtrieb bei sommerlichen Temperaturen

08.09.2018, 17:16 Uhr

Volksfest in Bad Kleinkirchheim mit den Fegerländern und Trachtenkapelle

BAD KLEINKIRCHHEIM. Die Feier zum 20. Almabtrieb auf der Festwiese beim "Unterwirt" erwies sich als richtiges Volksfest der Einheimischen und Urlauber, von denen auffällig viele italienisch sprachen. Erst spielten die "Fegerländer" mit Walter Grechenig auf, später die von Caroline Krenn geleitete Trachtenkapelle Bad Kleinkirchheim. Unterdessen sorgten die unermüdlichen Helfer der 50-köpfigen Almenabtriebsgesellschaft Wolitzenalm, angeführt von Ilse Krenn mit Tochter Caroline, dafür, dass niemand bei den sommerlichen Temperaturen verhungern oder -dursten musste.

Die liturgische Begrüßung nahm der von Gattin Christine begleitete Theo Srienz vor, Diakon in Afritz am See. Den Segen sprach Ortspfarrert Alexander Chukwujiidum Uzuh, die Moderation hatte Franz Weißmann inne. Unter den Gästen begrüßte Srienz namentlich die Kinder von Ilse Krenn, Caroline mit Ehemann Stefan und Tochter Luisa sowie Hans-Peter mit Ehefrau Elisabeth und der fünf Wochen alten Tochter Marie. Natürlich durfte auch ein weiterer Krenn nicht fehlen - Bürgermeister Matthias mit Gattin Christina.