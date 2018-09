Besucheransturm bei Kraftwerksschau

17.09.2018, 10:39 Uhr

Fast 3.000 Besucher kamen, um sich die Verbund-Kraftwerke genauer anzuschauen.

Begehrte Plätze

REISSECK. Fast 3.000 Besucher konnte der Verbund am Sonntag in seinen Kraftwerken Malta-Reißeck begrüßen. Auf besonders großes Interesse stieß das neue Pumpspeicherkraftwerk Reißeck II, das hoch über dem Mölltal in den Berg gebaut wurde und am Sonntag erstmals zu besichtigen war.Allerdings waren die begehrten Plätze für eine Auffahrt mit dem Bus bereits seit Tagen vergeben, weshalb man beim Verbund organisatorisch alle Kräfte mobilisierte: „Wir hatten vier Busse im Einsatz, der erste fuhr bereits um acht Uhr in der Früh und so konnten wir bis zum späten Nachmittag exakt 1.170 Besuchern das Kraftwerk im Berg präsentieren“, schildert Robert Zechner vom Verbund. Aber auch beim großen Kraftwerk in der Rottau konnten die Besucher in der Zentralwarte live mitverfolgen, was sich an einem sonnenreichen Sonntag im europäischen Stromnetz abspielt: „Es war viel zu viel Strom im Netz, daher wurden wir vom Netzbetreiber angefordert, die Energie aus dem Netz zu nehmen und in unserer grünen Batterie, dem Kölnbreinspeicher, zwischenzuspeichern“, sagt Zechner.