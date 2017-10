Raiffeisen Obermillstatt schließt

20.10.2017, 06:00 Uhr

Ab 2. November sind die Mitarbeiter in der Bankstelle Millstatt im Einsatz. Kunden behalten ihre Ansprechpartner.



Mitarbeiter nach Millstatt

OBERMILLSTATT (ven). Die Raiffeisenbank in Obermillstatt schließt mit dem Weltspartag am 31. Oktober ihre Pforten. Immer weniger Kundenfrequenz mache diesen Schritt notwendig.Die Kunden wurden informiert, auch ein Aushang erklärt: "Wir ziehen um!". Karl Moser, zuständig für Marketing und Vertrieb der Raiffeisenbank Millstätter See zur WOCHE: "Es gab immer weniger Kunden, viele machen ihre Bankgeschäfte online. Der Schalterbetrieb mit den drei Mitarbeitern - einer ganztags und zwei halbtags - rentiert sich nicht mehr." Die Mitarbeiter werden künftig in der Filiale in Millstatt ihren Arbeitsplatz haben.

Infrastruktur modernisiert

"Wirtschaftlich denken"

"Dafür wird der Kundenbereich in Millstatt modernisiert, die Kundenberatung gebündelt und die Qualität steigt", so Moser weiter. Die Selbstbedienungs-Infrastruktur soll mit modernsten Geräten verbessert werden, die Obermillstätter Kunden behalten auch ihre bisherigen Ansprechpartner und Kundenbetreuer."Wir müssen wirtschaftlich denken. Heutzutage kann man auch schlecht argumentieren, warum in einem Abstand von zwei Kilometern zwei Bankstellen betrieben werden. Bei geringer Schalter- und Bankomatfrequenz ist das nicht wirtschaftlich und man muss Konsequenzen ziehen", so Moser weiter. Was mit den Flächen passieren wird, steht noch nicht fest. Im Obergeschoß der Immobilie sind zwei Mietwohnungen, im unteren Teil wird der Platz als Archiv benötigt.