Unser Spittal: Stadt wird Galerie

Projektidee:Im Herbst 2016 entstand bei den Mitarbeitern von Stadtbücherei (Astrid Arztmann), Stadtarchiv (Jasmin Granig) und Jugendservice (Natascha Schafferer) – alle vom GB1 der Stadtgemeinde Spittal/Drau - der Wunsch nach einem gemeinsamen Projekt für unser Spittal. Schnell wurde in der HLW Spittal unter Direktor Mag. Dr. Adolf Lackner ein geeigneter Kooperationspartner gefunden.Unter dem Motto „Spittal im Wandel der Zeit“ wurden alte Bilder aus dem Stadtarchiv von markanten Gebäuden und Plätzen unserer Stadt von SchülerInnen der HLW Spittal - 2. Aufbaulehrgang (Projektleitung Prof. Mag. Gernot Tischler) neu in Szene gesetzt und gemeinsam auf Plakate gedruckt.Die Spittaler Innenstadtbetriebe werden zur Galerie und stellen die Plakate einen Monat lang in ihren Auslagen aus.

Herzliche Einladung:Sehr herzlich möchten wir zu unserer Auftaktveranstaltung am Donnerstag, den 11. Mai um 19 Uhr in die Stadtbücherei Spittal, Jahnstraße 3, einladen.Die SchülerInnen der HLW Spittal freuen sich sehr, die Ergebnisse des Projektes und ihre Schule im Rahmen der Veranstaltung präsentieren zu dürfen. Bei einem Vortrag von Jasmin Granig, Leiterin vom Stadtarchiv Spittal, werden alle ausgestellten Bilder mit ihrer Geschichte vorgestellt. Anschließend gibt es noch die Möglichkeit einer Diskussions- und Fragerunde in der Stadtbücherei.Für die musikalische Umrahmung sorgen Ines und Regina Gaberscek von der Musikschule Spittal.Jugendliche vom Jugendservice Spittal bereiten einen kleinen Imbiss vor.Die Veranstalter freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme bei freiem Eintritt.