Tarogarten von Niki de Saint Phalle in Capalbio (Toskana)

25.04.2018, 08:11 Uhr

begann mit dem Entwurf des Tarotgartens in den späten 70er Jahren, 1998wurde dieser eröffnet.Der Tarotgarten von Niki de Saint Phalle befindet sich, eingebettet in den sanften Hügeln der Maremma, in dem kleinen Ort Capalbio, Provinz Grosseto.Weitere Infos siehe folgenden LinkDa mussten wir unbedingt hin....ein herrlicher bunter Spiegelgarten der alle Besucher fasziniert.Anbei eine kleine Auswahl meiner Fotos.