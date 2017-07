Melissa Reinprecht trifft voll ins Schwarze

27.07.2017, 12:10 Uhr

Die Irschnerin Melissa Reinprecht ist Europameisterin im 3D-Bogenschießen.

IRSCHEN. Sie trifft punktgenau ins Schwarze: Melissa Reinprecht aus Irschen ist neue Europameisterin im 3D-Bogenschießen.Bei der Europameisterschaft in Straß glänzte sie mit Höchstleistungen und setzte sich erfolgreich gegen viele Konkurrentinnen durch. „Der Bogensport erfordert viel Konzentration, Disziplin und Training – meinen allergrößten Respekt vor Melissa und ihrer beindruckenden Leistung“, gratulierte SPÖ-Landtagsabgeordneter und Sportsprecher Alfred Tiefnig sowie Bürgermeister Gottfried Mandler der frisch gekürten Europameisterin herzlich.Das nächste Ziel hat die Athletin schon fest im Blick: Im nächsten Jahr findet die Bogen-WM nämlich in Moosburg in Kärnten statt.