Trails: Mehr als nur ein Wanderweg

30.04.2017, 16:10 Uhr

Die Trail Angels in Obervellach haben sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Trails spezialisiert.

Nachhaltige Entwicklung

OBERVELLACH (ven). Die Trail Angels in Obervellach verbindet eine Leidenschaft: Die Entwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von Trails.Hinter den Angels stecken die drei Gesellschafter Nathalie Reichhold, Werner und Günter Mussnig, sowie Sonja Thaler, Andrea Zraunig, Rudi Trinko und Toni Sauper. Ihnen allen liegen Natur und die Berge am Herzen. Gegründet wurde das Unternehmen im September 2015. "Die Idee entstand durch die intensive Entwicklungsarbeit am Alpe-Adria-Trail, die von Teilen des Teams während ihrer Tätigkeit in der Nationalpark-Region erbracht wurden und der Überzeugung, mit einem innovativen Bewirtschaftungsmodell viel für die nachhaltige Entwicklung von peripheren, ländlichen Regionen entlang von Trails leisten zu können", so Günter Mussnig zur WOCHE.

Herzensprojekt Alpe-Adria-Trail

Reise und Beratung

Entwickler und Endkunden

Neues Buchungssystem

Trekkingrouten vorantreiben

Starkes, eingespieltes Team

Eine wesentliche Basis für das Start Up stellte die Neuausschreibung des Lizenznutzungsvertrages für den Alpe-Adria-Trail durch die Kärnten Werbung, aus welcher die Trail Angels als Bestbieter hervorgingen. Der Alpe-Adria-Trail stellt das Herzensprojekt der Trail Angels dar, heute ist das Unternehmen international aufgestellt, mit Trail-Projekten von Österreich über Serbien bis Nepal.Aber was genau ist ein Trail? Doch nur ein Wanderweg? "Nachdem wir ja international tätig sind, hat es sich auch angeboten, die international übliche Bezeichnung 'Trails' zu verwenden. In unserem Verständnis sind Trails sowohl Weitwanderwege als auch Etappenradwege und in weiterer Folge alle Formen des nachhaltigen Reisens entlang von Linienstrukturen. Den Impuls für unsere Geschäftsidee lieferten aber die Weitwanderwege, wohl auch deshalb, weil sich der Gast wieder verstärkt als Reisender und weniger als Tourist wahrnimmt und Weitwanderwege der Urform des Reisens sehr nahe kommen", so Mussnig.So vereinen die Trail Angels Reiseveranstalter und Beratungsunternehmen. Dies ermöglicht die Entwicklung neuer Trails und die Weiterentwicklung bestehender Trails zu nachhaltig bewirtschafteten Geschäftsmodellen und die aktive Bewirtschaftung von Trails, wie zum Beispiel der Alpe-Adria-Trail, bei dem die Trail Angels Lizenzpartner sind. Dies war ein konkretes Ergebnis des Markenprozesses "Lust am Leben" der Kärnten Werbung. "Das Ziel war es, mit einem Leitprodukt Kärnten als Wanderdestination zu positionieren und den einzigartigen Alpe-Adria-Raum zu stärken. Praktisch mit seiner Eröffnung im Oktober 2012 ist die Idee entstanden, den Trail aktiv zu bewirtschaften. In der Folge hat die Kärnten Werbung ein Lizenznutzungsmodell für eine markenkonforme und hochqualitative Bewirtschaftung ausgearbeitet und damit die Voraussetzungen für den Betrieb des Alpe-Adria-Trails Buchungscenters geschaffen." Aus der Ausschreibung seien die Trail Angels als Bestbieter hervorgegangen und somit exklusiver Lizenzpartner."Neben der Leidenschaft für nachhaltigen Tourismus haben wir uns auch wegen der komplexen Herausforderungen, die die integrierte Bewirtschaftung von Trails mit sich bringen, auf dieses Angebot fokussiert. Das mag eigenartig klingen, aber macht letztendlich Sinn: Ob der Schwierigkeit der gewählten Aufgabe ist es unserem Unternehmen recht schnell gelungen, sich am Markt gut zu positionieren." Ihr Angebot richtet sich an Tourismusregionen, Landestourismusorganisationen, NGOs, Reiseveranstalter, bei der Bewirtschaftung von Trails an Endkunden wie Weitwanderer, Etappenradfahrer.Die Trail Angels entwickeln sich stetig weiter, der nächste Meilenstein wird die Freischaltung eines Online Trail-Informations- und Reservierungssystems am Alpe-Adria-Trail sein. "Damit wird der Alpe-Adria-Trail der weltweit erste Weitwanderweg , der individuell und mit vollem Service online gebucht werden kann. Derzeit befinden wir uns in der Finalisierungs- und Testphase, wie uns so manche schlaflose Nacht beschert", so Mussnig.Hervorzuheben sind von den Trail-Projekten der Angels laut Mussnig zwei besonders herausfordernde: Der „Amazon Europe Bike Trail“, eine Initiative des WWF Österreich, ist ein Radweg, der Mitteleuropas größte Flusswildnis entlang von Mur, Drau und Donau in den Ländern Österreich, Slowenien, Ungarn, Kroatien und Serbien sanft erlebbar macht. "Und mit den 'Fairtrails for the Himalayas' wollen wir in Zusammenarbeit mit der Austrian Development Agency die nachhaltige Bewirtschaftung von Trekkingrouten in Nepal, Indien und Bhutan vorantreiben. Schon am 22. April geht es deshalb wieder nach Nepal", sagt Mussnig zum nächsten Vorhaben."Als Bergsteiger kann ich daher nur bestätigen: "Die Gründung eines Unternehmens ist mindestens so wechselhaft, spannend und erfüllend wie eine Expedition. Und wenn man eine Chance für die Gipfelbesteigung haben will, geht das nur in einem starken, eingespielten Team", schließt er.