UPDATE: Aufgrund der ungewissen Lage sehen sich die Veranstalter der "Masters of Dirt" erneut gezwungen, die Show, welche bereits verschoben war, weiter nach hinten zu verlegen.

NÖ/WIEN. Seit 2003 zählen die jährlichen Freestyle Motocross in der Wiener Stadthalle zu einem Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender. Im Jahr 2007 wurden dann aus diesen die "Masters of Dirt" - ein renommiertes Family Event und die jährlich größte Freestyle Show der Welt.

Umso trauriger ist die Nachricht, dass dieses Event in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Die unsichere Lage der Auflagen und mögliche neue Maßnahmen bezüglich Codid-19 erlauben es den Veranstaltern nicht zu pokern. Bei 26.000 verkauften Tickets steht vor allem die Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer und nicht zuletzt aller Athleten im Vordergrund.

Masters of Dirt 2021

Die gute Nachricht ist, dass die Vorbereitungen für die "Masters of Dirt" für das nächste Jahr bereits auf vollen Touren laufen. Die "Masters of Dirt 2021" werden das "Kick Off"-Event für die große Österreich-Tour 2021 mit Stationen in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck.