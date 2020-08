Am 12.08.2020 besuchte der Präsident des Vereins „Natur im Garten“- Schaugärten, Reinhard Kittenberger, Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern und Leopold Mayrhofer von Natur im Garten den Kräutergarten in Afing/St.Pölten.

ST. PÖLTEN (pa). Die Besucher erfreuten sich an der Vielfalt des Kräuterangebotes und der Naturbelassenheit des Gartens. Sie betonten, dass ein nachhaltiger Trend zum biologischen und naturbelassenen Gärtnern allgemein zu erkennen ist. Als Sozialprojekt ist fairwurzelt mit diesem Kräutergarten, dem Angebot der Arbeitsplätze, der sozialpädagogischen Unterstützung bei der weiteren Jobsuche und den Bio-Kräuterprodukten besonders hervorzuheben.Als kontrolliert biologischer Betrieb ist fairwurzelt schon viele Jahre Mitglied bei Natur im Garten.

Besichtigung

Auch gibt es die Möglichkeit den Kräutergarten zu besichtigen, d.h. der Kräutergarten von fairwurzelt in Afing ist Natur im Garten- Schaugarten.Kräutergartenbesichtigung / Schaugarten

Es ist möglich zu den Betriebszeiten (Mo-Do 08:00-15:00, Fr 08:00-13:00) den Garten zu besichtigen. Für eine professionelle Führung ist es möglich, sich einen Termin bei Helga Hanreich unter 0660/669 85 21 auszumachen.

Gruppenführung

Für eine Projektführung mit einer größeren Gruppe kann mit Projektleitung, Barbara Seyrl unter 0676/316 17 91 Verbindung aufgenommen werden, wo gerne auch eine Produktverkostung (Unkostenbeitrag) organisieren werden kann.Der natürliche Weg in die Arbeitswelt

fairwurzelt ist ein Projekt für Frauen zum Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Unterstützung

Die AMS- Geschäftsstellen St. Pölten und Melk vermitteln arbeitsuchende Kundinnen an fairwurzelt, wo sie für drei bis sechs Monate unter marktnahen Bedingungen angestellt, und im Kräutergarten sowie bei der Gartenpflege eingesetzt werden. Neben der praktischen Arbeit ist ein wichtiges Ziel, im Anschluss eine Beschäftigung am freien Arbeitsmarkt zu finden. Zur Unterstützung erhalten die Mitarbeiterinnen sozialpädagogische Begleitung und Hilfe bei der Arbeitssuche. fairwurzelt zeigt durch das 24-jährige Bestehen, dass dieses soziale Engagement gute Ergebnisse bringt. Die Fördergeber sind das AMS NÖ und das Land NÖ.Für mehr Information:

über das Produktsortiment, über die angebotenen Dienstleistungen und über den gesamten Betrieb unter www.fairwurzelt.at.