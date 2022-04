WILHELMSBURG. "Wir sind ein ehrenamtlicher, gemeinnütziger Verein mit der Zielsetzung, die Lesefreudigkeit in Wilhelmsburg zu fördern, zu steigern und unsere öffentliche Stadtbibliothek in vielen Belangen zu unterstützen. Wir beteiligen uns an der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im "Haus des Wissens" ", sagt Willi Wltschek vom Verein Lesefreu(n)de.

Die Abhaltung von Lesekreisen, in deren Mittelpunkt die Buchbesprechungen verschiedener Bucherscheinungen sind, ist eine derkünftigen Zielsetzungen. Die Veranstaltung von Lesungen diverser Autoren soll ebenfalls einen Fixpunkt im kulturell - literarischen Geschehen bilden.

Ein weiterer Schwerpunkt Wirken wird die Intensivierung der Lesetätigkeit von Kindern und Jugendlichen (Motto: "Mehr blättern statt wischen") sein. In Kooperation mit den Wilhelmsburger Kindergärten, den Schulen und der Stadtbibliothek werden hier Impulse gesetzt.

Die mögliche Abhaltung von "Lesebesuchen" in Verbindung mit der Stadtbibliothek im Landespensionisten - und Pflegeheim wird auch von uns angedacht!

"Insgesamt soll das Lesen von guten Büchern wieder vermehrt bei allen Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger ins Bewusstsein gerufen werden", so Wltschek.