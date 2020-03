Management & Digital Business: Doris Kantauer leitet neues Studium an der FH St. Pölten.

ST. PÖLTEN. Im Herbst 2020 startet an der Fachhochschule St. Pölten das neue Bachelorstudium Management & Digital Business*. Es bereitet Studierende auf eine Management-Karriere in nationalen und internationalen Unternehmen mit Fokus auf die digitalen Chancen und Herausforderungen der modernen Wirtschaft vor. Die Wirtschaftspädagogin und Bildungsexpertin Doris Kantauer übernimmt ab Mai die Studiengangsleitung. Interessenten können sich bei mehreren Infoveranstaltungen über das Studium informieren.

Kantauer setzte seit 2014 bei Microsoft Österreich digitale Transformationsprojekte mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Schulen um und leitete seit 2017 als Education Lead den Bildungsbereich des Unternehmens. Davor war Kantauer beim internationalen Bildungsverlag Pearson für die Umsetzung von digitalen Lern-Lösungen im Hochschulbereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Zudem war sie als nebenberufliche FH-Lektorin an der FH des BFI Wien tätig. Kantauer studierte Wirtschaftspädagogik an der WU Wien.

„Es freut mich, in dieser neuen Funktion, am Aufbau eines zeitgemäßen Wirtschaftsstudiums mitwirken zu können, das wirtschaftliche und digitale Inhalte verknüpft. Dadurch werden Absolventinnen und Absolventen nicht nur optimal auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereitet, sondern es werden ihnen als digital Leaders vielfältige Jobchancen offenstehen“

, so Kantauer.

„Mit Frau Kantauer konnten wir eine ausgewiesene Bildungs- und Digitalexpertin für die Leitung unseres Studiums gewinnen und ich bin überzeugt, dass die Ausbildung damit in besten Händen liegt“, ergänzt Andreas Gebesmair, interimistischer Leiter des Departments Medien und Wirtschaft der FH St. Pölten.

Neues Studium: Management & Digital Business

Das Bachelorstudium Management & Digital Business bereitet die Studierenden auf eine Management-Karriere in nationalen und internationalen Unternehmen vor. Neben Grundlagen in Wirtschaft, Recht, Projektmanagement und IT reagiert der Studiengang durch die Module Unternehmerisches Handeln & Leadership sowie mit einer attraktiven Auswahl an Vertiefungen in E-Commerce, Controlling & Finance und Personalmanagement auf die digitalen Chancen und Herausforderungen der modernen Wirtschaft.

Umfassendes und vernetztes Wissen, gelebte Internationalität und ein hoher Praxisbezug legen im Studium die Grundlage für eine Karriere als Manager*in. Der Studiengang startet im Wintersemester 2020. Interessierte können sich noch bis 4. Juni für das Studium bewerben.

Info zum Studium bei BeSt und open.day

Über das Studium informieren können sich Interessierte unter anderem beim open.day an der FH St. Pölten am 13. März oder bei der BeSt³ Wien, der größten Bildungsmesse Österreichs, vom 5. bis 8. März in der Wiener Stadthalle.

* vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ Austria