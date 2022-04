Während sich die Wiener Kunst- und Kulturszene von den Auswirkungen der Corona-Krise nach wie vor stark gezeichnet sieht, haben Komponist Daniel Karanitsch und Musicaldarstellerin Katharina Krause den Lockdown im Frühjahr 2020 genutzt, um mit COWS ein gleichsam unterhaltsames wie gesellschaftskritisches Musical aus der Taufe zu heben. Nach fünf ausverkauften Vorstellungen im Wiener OFF-Theater tourt das Musical nun durch Niederösterreich und ist am 23.04.2022 um 19.30 Uhr auch in St. Pölten, im Kulturhaus Wagram, zu sehen.

WAGRAM. Inspiriert durch Andrew Lloyd Webbers Musical „Cats“, das derzeit im Wiener Ronacher gespielt wird, stellt COWS das Leben einer Kuhherde ins Rampenlicht: Auf einer kleinen Weide leben sechs glückliche Kühe. Ist ihr Alltag auch schön, träumen sie dennoch von einer besseren Welt – dem gelobten Land der Kühe, einem fernen Paradies, in dem keine Kuh mehr Nutztier sein muss. Trotz eindringlicher Warnung einer Artgenossin lässt sich die Herde nicht von ihrem Glauben abbringen. Sie steigt – dem Bauern folgsam gehorchend – in den weißen Wagen, welcher verspricht, sie in genau jenes gelobte Land zu bringen. Bei ihrer Ankunft jedoch müssen die Kühe erkennen: Das gelobte Land ist nicht, wonach es scheint. Vor den Toren eines Schlachthofs sehen sie sich mit der bitteren Realität ihres Kuhlebens konfrontiert.

„Während ‚Cats‘ mit äußerst wenig Handlung auskommt, war es uns wichtig, mit COWS sehr wohl Themen von gesellschaftlicher Relevanz anzusprechen. Tierwohl und artgerechte Haltung werden ebenso behandelt wie die Möglichkeit, durch Gemeinschaft Dinge zu verändern und etwas zu bewegen“, erzählt Katharina Krause, die sich gemeinsam mit Daniel Karanitsch für Buch und Text des Musicals verantwortlich zeichnet. „Musikalisch bewegen wir uns mit COWS zwischen Pop, Rock, Jazz, Funk und Folk. Es war uns ein Anliegen, mitreißende Musik zu schaffen, die ins Ohr geht und das Publikum trotz des teils zum Nachdenken anregenden Inhalts beschwingt aus dem Theater entlässt“, so Komponist Daniel Karanitsch.

Gespielt wird am 23. April in St. Pölten, am 28. April in Stockerau und am 30. April in Himberg – natürlich unter Einhaltung aller gesetzlichen Covid19-Maßnahmen: „Durch unser besonders minimalistisches und wandelbares Ausstattungskonzept sind wir sehr mobil und freuen uns, COWS nun nach dem äußerst erfolgreichen Vorstellungsblock in Wien auf Niederösterreich- Tournee zu schicken,“ sagt Daniel Karanitsch.

Sowohl für Krause als auch für Karanitsch ist „COWS“ ihr erstes Werk: „Die Corona-Krise hat uns in gewisser Hinsicht kreativ beflügelt. Das Ergebnis unserer Arbeit im Lockdown jetzt auf der Bühne zu sehen zeigt uns, dass Kunst und Kultur vor allem in Krisenzeiten wichtige Stützen der Gesellschaft sind und wir als Kunstschaffende die Verantwortung haben, gerade das immer wieder zu zeigen und nach außen zu kommunizieren.“

Darsteller: Sarah Victoria Reiter, Melissa Malacad, Hicran Taptik, Katharina Krause, Walter Spanny, Dani Spampinato, Daniel Karanitsch

Team: Katharina Krause (Buch und Text), Daniel Karanitsch (Komposition, Buch, Co-Regie), Edith Schachinger (Regie und Presse), Tanja Huber (Choreografie), Victoria Kirchner (Maske)

Karten: €24,- VVK (€26,- AK)

tickets@cowsdasmusical.at und cowsdasmusical.com/tickets