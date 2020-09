ST. PÖLTEN (pa). Ein 49-jähriger österreichischer Staatsbürger versuchte am 1. September 2020, um 13.15 Uhr, seine 44-jährige Ehegattin aus dem Wohnzimmerfenster im 6. Stock deren gemeinsamen Wohnung in Spratzern im Stadtteil von St. Pölten zu werfen.

Tochter und Freundin hielten Frau zurück

Laut Angaben des Opfers und der Zeugen konnte dies nur verhindert werden, weil die älteste Tochter (20) und deren Freundin (17) den Fenstersturz insofern verhindert haben, als dass sie an der Mutter derart vehement gezerrt und diese somit zurückgehalten haben, sodass der Beschuldigte schließlich von seinem Vorhaben absah und die gemeinsame Wohnung verließ.

Wenig später kehrte der Beschuldigte zurück und wurde von den bereits intervenierenden Polizisten des Stadtpolizeikommandos St. Pölten festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen Mordversuchs in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Warum es zu dem Streit gekommen ist, ist noch nicht bekannt, fest steht jedoch, dass der Mann bisher unbescholten war, so die Info vonseiten der Polizei.