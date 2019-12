Ich wünsch euch für das nächste Jahr,

weil früher alles besser war,

dass es in Zukunft sich verkehre,

das Gute im Leben sich vermehre.

So wie es jetzt ist, kann`s nicht bleiben,

es ist so vieles hier zum Speiben.

Beginnt zu prüfen und zu denken,

und lasst euch tunlichst dabei nicht lenken.

Wer und wo man am lautesten schreit,

dort ist meist Propaganda-Zeit.

Prüft bei allem die wirtschaftlichen Interessen,

Umweltschutz, Medizin, Neue Energien und Essen.

Prüft die Strahlung im Elektro-SFU (EsJuVi),

prüft den Transport von Federvieh.

Prüft Kreuzfahrtschiffe, Bienensterben,

prüft Rüstungsausgaben, royales Erben.

Prüft Mega-Stars und Hollywood,

Erkenntnisse tun wirklich gut!

Prüft am Himmel die Streifen der Kondenz,

gönnt euch und eurem Hirn keinen dauerhaften Lenz.

Prüft die Medien – gratis oder nicht,

bringt EURE Wahrheit ins Tageslicht.

Denkt ganz tief nach über unsere Welt,

und sehet, meist geht es ums (liebe?) Geld.

Prüft Aktienpakete und Bit-Coin-Schürfen,

Ausbeutung der Meere und Kaviar-schlürfen.

Prüft das Wetter und die Greta,

alle Strahlen aus dem Äther.

Prüft 5G und seine Wellen,

von den Nachrichten die Quellen.

Prüft die Apps, den Datenschutz,

die Inhaltsstoffe vom Verputz.

Sind wir nur Materie oder auch Geist?

Es ist ein Fortschritt, wenn du`s weißt!

Prüft Darwin, Einstein und die Form der Erde,

auf dass alles nicht blind übernommen werde.

Prüft das Weltall und die Satelliten,

Prüft Kirchen und die Jesuiten.

Erkenntnisse braucht deine Seele,

Denken, Fühlen, Wollen sind die Kanäle.

Die Technik hat uns überrannt,

Gefahren werden nicht erkannt (und nicht genannt).

Das Smartphone ist ein guter Freund,

solange man „das wahre Leben“ nicht versäumt.

Denkt intensiv nach über euer Leben!

Ist es vielleicht doch von Gott gegeben?

Ein Freund in euch hat immer für euch Zeit,

„der Geist der Wahrheit“ steht allzeit bereit…

Erkennt die Wahrheit und werdet frei,

und dann wird vieles einerlei.

Durch Freiheit und Wahrheit in die Liebe,

das sind die wahren Menschentriebe!

Wollt ihr die Welt hier wirklich wandeln,

dann kommt vom Denken gleich zum Handeln.

Und wer nicht prüft, muss alles glauben,

wer kann sich das denn noch erlauben?

Erkennt selbst eure Geistesnacht

nun prüfet endlich und ERWACHT!