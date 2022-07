Studierende der Bertha von Suttner Privatuniversität, Studiengang Soziale Arbeit präsentieren ihre Forschungsarbeit, die sie im Auftrag Gerhard Karners, Leiter der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt St. Pölten, entwickelt haben.

ST. PÖLTEN (pa). Mit der feierlichen Präsentation im Beisein von Bürgermeister Matthias Stadler, Gerhard Karner (Leiter der Jugendhilfe am Magistrat St. Pölten), Jens de Buck (Stadtplaner St. Pölten) und Manuela Brandsetter (Professur Soziale Arbeit und Studienprogrammleiterin) findet das Forschungsprojekt nun seinen Abschluss.

Neue Optionen für die Unterstützung von Familien

Im September 2021 begann die Projektarbeit durch die Studierenden des Studiengangs Soziale Arbeit der Suttneruni St. Pölten. Seither wurde an der Fragestellung „Wie gelingt Innovationsbildung in der Kinder- und Jugendhilfe im urbanen Kontext?“ gearbeitet. Die zweisemestrige Forschungsarbeit brachte „Good Practices“ sowie neue Optionen für die Unterstützung von Familien im Stadtraum St. Pölten zutage. Die Bandbreite reicht von Stadtteilfesten bis hin zu Raumplanungszirkeln, haben doch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe ein besonders genaues Bild von dem, was in einem bestimmten Stadtraum gerade gefragt ist.

Das Projekt hat das Land NÖ gefördert. Bürgermeister Matthias Stadler, Gerhard Karner sowie Jens de Buck setzten sich mit den Studierenden und ihren Rückmeldungen und Vorschlägen auseinander und arbeiteten zu Fragen der modernen Stadt- und Sozialplanung. Gerhard Karner, Leiter der St. Pöltner Kinder- und Jugendhilfe, hat hier eine Weichenstellung für die Zukunft seines Teams gelegt, die zeigt, wie zeitgemäße Unterstützungsarbeit in einer wachsenden Stadt gelingen kann.

Bürgermeister Matthias Stadler liegt vor allem ein Themenbereich besonders am Herzen: