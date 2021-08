Die Landeshauptstadt St. Pölten bedankt sich beim Militärkommando NÖ für die Unterstützung während der Corona-Pandemie.



ST. PÖLTEN (pa). Testen und Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen waren und sind zwei bewährte aber personalintensive Methoden zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Landeshauptstadt St. Pölten hat dazu beste Unterstützung des Militärkommandos NÖ erhalten. Mit Ende Juli 2021 konnte diese Unterstützung vorerst beendet werden. Bürgermeister Matthias Stadler ließ es sich nicht nehmen, sich bei einigen der eingesetzten Soldaten zu bedanken, stellvertretend für alle Soldatinnen, Soldaten und zivilen Bediensteten die die Stadt unterstützt haben.

„Mit der Landeshauptstadt St. Pölten verbindet uns eine langjährige Partnerschaft, eine Partnerschaft die gerade in einer Krise seinen Wert zeigt. Soldatinnen, Soldaten und zivile Bedienstete des Militärkommandos NÖ haben in St. Pölten als Contact Tracer und in den Teststraßen unterstützt. Die Corona-Pandemie kann nur durch ein Zusammenwirken Aller bewältigt werden. Die Bevölkerung in St. Pölten und in ganz NÖ kann sich auch weiterhin auf das Bundesheer verlassen.“ so der Militärkommandant von Niederösterreich Brigadier Martin Jawurek.

Dank für verlässliche Partnerschaft



„Dank der Unterstützung des Militärkommandos konnten wir bei den Teststraßen und beim Contact Tracing gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Corona-Virus leisten. Auch wenn der Assistenzeinsatz vorerst beendet werden konnte, wissen wir, dass wir mit dem Militärkommando Niederösterreich im Ernstfall einen verlässlichen Partner haben. Dafür möchte ich Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek und allen eingesetzten Soldatinnen und Soldaten meinen tiefsten Dank aussprechen,“ so Bürgermeister Matthias Stadler.

Der Magistrat St. Pölten wurde durch das Militärkommando NÖ vom 7. Oktober 2020 bis zum 30. Juli 2021 mit Contact Tracern unterstützt. Nach Bedarf und Anforderung des Magistrats unterstützten zwischen zwei und vier Soldatinnen, Soldaten bzw. zivile Bedienstete des Militärkommandos die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landeshauptstadt an sieben Tagen in der Woche bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten. Dabei wurde an 298 Einsatztagen eine Gesamtleistung von 1.119 Personentagen für den Magistrat geleistet.

Unterstützung auch bei Testungen



Beginnend mit 27. Jänner 2021 bis zum 31. Juli 2021 unterstützten Soldatinnen, Soldaten bzw. zivile Bedienstete des Militärkommandos NÖ die Landeshauptstadt St. Pölten im Rahmen der Aktion „Niederösterreich testet“ an der permanenten Teststation im VAZ St. Pölten. An allen Testtagen waren dabei von Jänner bis Juni zwölf Angehörige des Militärkommandos NÖ im Einsatz, im Juli 2021 waren es jeweils noch sechs. Dabei wurde an 107 Einsatztagen eine Gesamtleistung von 1.176 Personentagen geleistet.