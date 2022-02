Die jährliche Fachveranstaltung „EVENTcon“ der FH St. Pölten widmete sich diesmal dem Eventmanagement im Musikbereich. Studierende des Bachelor Studiengangs Marketing & Kommunikation der Fachhochschule St. Pölten sammelten wertvolle Praxiserfahrungen bei der Organisation der 11. "EVENTcon".



ST. PÖLTEN (pa). Am 26. Jänner fand die elfte Ausgabe der Event-Fachveranstaltung „EVENTcon“ auf der virtuellen Bühne statt. Unter dem Titel „Expect the unexpected – Eventmanagement im Musikbereich“ widmeten sich in diesem Jahr Speaker*innen und Workshops den Themen Festivals und Musik. Unter der Leitung von Claudia Mann und Helmut Kammerzelt vom Department Digital Business und Innovation der FH St. Pölten organisierten drei Student*innen des Bachelor Studiengangs Marketing & Kommunikation das Fachevent für Schüler*innen, um selbst Praxiserfahrung zu sammeln.

„Ich freue mich ungemein, dass unsere Studierenden aus dem Bachelorstudium Marketing & Kommunikation und dem Masterstudium Digital Marketing & Kommunikation seit mittlerweile elf Jahren ihr Können im Rahmen dieser Fachtagung unter Beweis stellen können. Die EVENTcon bietet Praxiserfahrung für die Studierenden und gibt Fachwissen und Einblicke weiter“, sagt Helmut Kammerzelt, Studiengangsleiter Marketing und Kommunikation (BA) an der FH St. Pölten.

Beziehungsarbeit auf Social Media leisten

Die Kommunikationsexpertin und Leiterin des Bachelor Studiengangs Management und Digital Business Irmgard Wetzstein sprach darüber, wie Eventkommunikation auf Social Media funktionieren kann oder eben auch nicht. Coolness und Reichweite alleine machen noch kein erfolgreiches Event aus, bedeutend sei auch das Erwartungsmanagement „Wenn man dem Publikum etwas verspricht, muss man das halten“, betont Wetzstein.

Erfahrung und Vernetzung

David Strolz, Geschäftsführer von strolzevents ermutigte die Schüler*innen Erfahrungen zu sammeln und sich nicht davor zu scheuen, Fehler zu machen. Denn nur in der Praxis bekommt man die Gelegenheit, Kontakte für Praktika oder Aufträge zu knüpfen. Besonders in der Pandemie mussten sich die Akteur*innen innerhalb der Branche gut vernetzen, betonte Andreas Gebesmair, Dozent für Medien und Digitale Technologien and der FH St. Pölten.