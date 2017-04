HOLI Festival der Farben St. Pölten - Warehouse St.Pölten

↑↑ ↑↑ HOLI Festival der Farben St. Pölten 2017 ! ↑↑ ↑↑ Der Vorverkauf ist in Kürze geöffnet!Nach den ausverkauften Shows 2015/2016 kommt das HOLI Festival am 22. JULI wieder zum VAZ St. Pölten. Bereits über eine Million Menschen besuchten HOLI Festivals in den vergangenen 5 Jahren in Europa. Die größte Open Air Tour aller Zeiten ist auch in Österreich wieder Pflichttermin des Sommers 2017. Wir freuen uns auf viele lachende, glückliche Gesichter, die mit uns unter freiem Himmel das wunderschöne Farbenfest HOLI feiern :-)

Infos: www.holiopenair.atÖsterreichs Top DJs und Acts werden uns auf der „Mach-dein-Leben-bunt-Tour 2017“ begleiten – HOLI, das Festival für alle die Farbe lieben. Sei dabei wenn du inmitten tausender bunter Gesichter von 10 auf 0 zählst und wir gemeinsam in eine riesige Farbwolke eintauchen… Gänsehautfeeling pur!3..2..1..HAPPY HOLI ♥MUSIK & SHOWS ab 14.00h▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀TBATICKETS in Kürze erhältlich!▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀