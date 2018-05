Geheimnisvolles Ägypten in St. Pölten

05.05.2018, 02:42 Uhr

Im VAZ war vergangenen Donnerstag der Bär los. Lud doch Erich von Däniken zu einem Vortrag.

ST. PÖLTEN (hh). Seit Menschengedenken bewahren ägyptische Bauwerke Geheimnisse, über die in der klassischen Ägyptologie nicht gesprochen wird. So wurde der Tempel von Abydos ursprünglich gebaut, weil dort der Kopf des Gottes Osiris begraben sei. Mit eindrücklichen Bildern bewies, dass der Umbau des heutigen Tempels mit einer unbekannten Technik errichtet wurde. Die Bezirksblätter wollten wissen, was an Däniken fasziniert? "Es ist spannend", so. "Er denkt anders", sagte wiederum. "Er ist Legende", soText und Fotos: Heimo Huber