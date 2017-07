Neuer Kaffeegenuss im Traisenpark

21.07.2017, 12:45 Uhr

Qbo (Aussprache: [kjubo]) aus dem Hause Tchibo wächst weiter und präsentiert sich mit einem neuem Shop-in-Shop in der Landeshauptstadt.

Kaffee per App

ST. PÖLTEN (red). „Der Traisenpark in St. Pölten ist als das zweitgrößte Einkaufszentrum Niederösterreichs der ideale Standort für unseren neusten Qbo Shop-in-Shop. Dort haben Kunden ab sofort die Möglichkeit den einzigartigen Kaffeegenuss zu erleben und in die Qbo-Welt einzutauchen“, erklärt Harald J. Mayer, Tchibo/Eduscho Geschäftsführer und erster Lizenznehmer von Qbo in Österreich.Kaffeeliebhaber können mit Qbo nach dem Motto „Create your coffee“ ihren ganz persönlichen Lieblingskaffee in Barista-Qualität kreieren, mit der Qbo-App speichern und teilen. Die Verbindung von Konnektivität mit erstklassigem und maßgeschneidertem Kaffee macht Qbo zum ersten wirklich smarten Premium-Kaffeesystem für die eigenen vier Wände.