Durchstarterin Katrin Auner

17.10.2017, 23:36 Uhr

Katrin Auner erzeugt Baby- und Kinderbekleidung in Schönfeld.

So bin ich in meinen Arbeitszeiten flexibel und kann mich kreativ selbst verwirklichen.Es hat Vor- und Nachteile. Bei mir selbst bin ich strenger als bei Mitarbeitern und mit dem Feierabend und den Wochenenden nehme ich es nicht so genau.Ich erzeuge individuelle Baby- und Kinderbekleidung aus Biobaumwolle.