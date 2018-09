Malkünstlerin feierte ihren 80 Geburtstag in Hochfeistritz ob Eberstein

04.09.2018, 21:56 Uhr

Irmi Moik im Kreise ihrer Familie den 80igsten Geburtstag.Die erste urkundliche Erwähnung der Wallfahrtskirche Hochfeistritz war um 1319.In Schmaritzen/Straßburg geboren, lebt die 80 jährige Irmi Moik,Malkünstlerin, Sängerin und liebenswerter Mensch in Eberstein. Eine Vielzahl von wunderbaren Bildern entstammen aus ihrer künstlierischen Hand und ihrem großen Talent.Für die Öffentlichkeit bedeutendes Werk spendet sie an die Pfarre Eberstein nämlich den Kreuzweg mit all seinen Stationen.Sie war 25 Jahre Haushälterin und weitere 13 Jahre Pflegerin von Pfarrer Wilhelm Jaich der ihrer großes Talent auch unterstützt und gefördert hat.Sie sang beim Jugendchor Eberstein, gemischten Chor Eberstein dem legendären Doppelquartett Görtschitztal unter der Leitung von Veit Obersteiner.

Pfarrer von Althofen, Dechant Lawrence Pinto undPfarrer von Eberstein Provisor Dr. Sergio Duru würdigen ihre Arbeit.Das Quartett Lölling gestaltete würdig die feierliche Messe.Zum Abschluß der heiligen Messe bringt Anna Maria Kaiser ein Gedicht zum besten und anschließend gab Karl Pöcher/Tenor mit Klavierbegleitung von Elisabeth Egger das AVE MARIA von Franz Schubert zum besten.Herzlicher Dank an den Bürgermeister von Eberstein und gleichzeitig auch Messner von Hochfeistritz für seinen Dienst am nächsten.Anschließend an die heilige Messe wurde ausgiebig im Gasthof Leutgam/Hochfeistritz gefeiert.