Motorrad-Unfall in Weitensfeld: Verursacher beging Fahrerflucht

17.09.2018, 09:25 Uhr

In einer Linkskurve kam ein silber-, graufärbiger PKW in der Mitte der Fahrbahn entgegen, wodurch der 55-jährige nach rechts ausweichen musste. Dabei geriet er auf das Bankett und stürzte in den Straßengraben. Sein Motorrad schleuderte zurück auf die Fahrbahn und traf seinen Hintermann, der ebenfalls zu Sturz kam.

Beide Motorradlenker und deren Mitfahrerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt und wurden nach Erstversorgung vom Notarzt-Team des Rettungshubschraubers C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen bzw. von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.Der Lenker des unbekannten PKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und beging Fahrerflucht.