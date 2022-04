Die Jubiläumsfeier findet am 13. Mai statt, am nächsten Tag folgt die traditionelle Lions Classic.

BAD HALL. Alles begann am 15. Jänner 1972, als sich einige interessierte Bad Haller, Steyrer und Kirchdorfer zu einem ersten Gespräch trafen und in der Folge beschlossen, auch in Bad Hall einen Lions Club zu gründen. Aus der Taufe gehoben wurde dieser dann bereits zwei Wochen später, am 28. Jänner 1972.

Seither hilft der Lions Club Bad Hall Menschen aus der Region auf vielfältige Weise. Dazu zählen beispielsweise Hilfe für beeinträchtigte Menschen bei Therapien und Integration, Sachleistungen für unverschuldet in Not Geratene oder auch die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Ein ganz besonderes Augenmerk liegt auch auf der Förderung von Toleranz und des friedlichen Zusammenlebens von Menschen aus verschiedenen Kulturen.

Feier mit Weinzettl & Rudle



Am 13. Mai 2022, dem Vorabend der traditionellen Rallye, wird das Jubiläum gemeinsam mit Clubmitgliedern und Freunden des Lions Club Bad Hall im Stadttheater Bad Hall gefeiert. Die Gäste erwartet ab 18.30 Uhr ein abwechslungsreicher Abend mit einem „Best of“ Kabarett von Weinzettl & Rudle, Musikbegleitung durch die Big Band Bad Hall, interessanten Gesprächen und einem gemütlichen Ausklang mit Getränken und Fingerfood. Karten für die Veranstaltung sind unter www.stadttheater-badhall.com/lions-bad-hall/ erhältlich.

Lions Classic am 14. Mai



Am nächsten Tag, den 14. Mai, findet, nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause, die bereits 17. Lions Classic statt. Die rund 190 km lange Strecke führt dieses Mal ins Almtal. Der Zieleinlauf findet um ca. 17 Uhr in Bad Hall statt. Zuseherinnen und Zuseher können wieder viele sehenswerte Oldtimer im Kurpark bewundern. Mit dem Reinerlös werden zu 100 Prozent bedürftige Menschen aus der Region Bad Hall unterstützt.

Lions Clubs International ist eine Organisation mit weltweit über 1,4 Millionen Mitgliedern, deren oberste Prämisse Menschlichkeit lautet. Ziel ist, dem Nächsten zu helfen, auf einfache und unkomplizierte Art, so rasch und so effizient wie möglich, unter dem Motto "we serve".