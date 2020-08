Die neue Formation „Anfoch Wir“ aus Steyr möchten mit ihrem Song die Herzen der Menschen berühren.

STEYR.Schon seit Beginn des Jahres haben einige auf Grund der Corona-Krise mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Carina und Sylvie möchten daher mit ihrem Song „Guate Vibes“ gute Laune und positive Stimmung verbreiten.

Im Musikvideo wird sehr deutlich, welche Werte im Leben wirklich wichtig sind – nämlich die Zeit mit lieben Menschen zu verbringen, sich selbst treu zu bleiben und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Vor einem Jahr wurde dieses Lied mit der Gitarre am Pool komponiert. Produziert wurde der Titel von Markus Enöckl, der Sänger der Steyrer Hangar X Band.

Am 14. Juli gab es dann die Musikvideopremiere auf Youtube, welches von Philipp & Sarah Lion und Markus Kober perfekt in Szene gesetzt wurde. Seit 23. Juli gibt es den Gute-Laune-Song nun auch auf den Portalen Itunes, Apple Music, Spotify und Co zum Download.