Der Altpfarrer von Dietach, Josef Gföllner, hat letzten Sonntag mit der Pfarrgemeinde seinen 90. Geburtstag gefeiert.

DIETACH. Seit fast 60 Jahren wirkt Josef Gföllner in Dietach. Von 1962 bis 2004 trug er als Pfarrer die alleinige Verantwortung. Danach leitete er die Pfarre als Pfarrmoderator und seit 2007 hilft er als Pfarrkurat in der Seelsorge weiterhin tatkräftig mit. Josef Gföllner war am Bau und Umbau aller bestehenden Pfarrgebäude beteiligt. Unter anderem fielen der Neubau des Pfarrhofes und der Kirchenneubau in seine Amtszeit. Sein Leben war geprägt von zahlreichen Veränderungen in der Kirche, die er bis zum heutigen Tag aktiv und mit Wohlwollen mitträgt. Er ist auch ein tatkräftiger Unterstützer und Förderer des ehrenamtlichen Seelsorgeteams der Pfarre Dietach, das nun die Pfarre leitet.

Am Sonntag 1. März feierte eine volle Kirche mit ihm seinen runden Geburtstag. Die meisten der Anwesenden wurden von ihm getauft, gefirmt, verheiratet. Eine große Schar von Pfarrangehörigen hat daher schon in den letzten Wochen in ein Gratulationsbuch Geburtstagswünsche und gemeinsame Erlebnisse eingetragen. Dieses Buch wurde als gemeinsames Geschenk überreicht. Ganz zur Bescheidenheit von Josef Gföllner passend hat er auf weitere Geburtstagsgeschenke verzichtet und anstelle dessen einen namhaften Spendenbetrag für die Priesterstudenten und die Aktion Marys Meals für Kinder in Afrika übergeben.