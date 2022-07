Präsident Gernot Hertl übergab mit Karl Mayer im Namen des Rotary Clubs Steyr den Schülern der Volksschule Garsten eine Bücherspende.

GARSTEN. Hertl verwies auf den Wert des Lesens, auf die Sprache als Mittel der Verständigung, aber auch auf das Erlebnis in der Natur. Die qualitätsvollen Bücher bereichern die Schulbibliothek, die um den Schwerpunkt Wald, Wiese, Bienen, … erweitert werden konnte. Die Schüler freuen sich über die Naturbücher, die sie sofort für aktuelle Projekte nützen konnten. Einiges wurde in einem kleinen Theaterstück bereits umgesetzt und Gelesenes durfte in der Natur bei Besuchen im Nationalpark erlebt werden . In einer Geschichte, die im Rahmen der Übergabe vorgelesen wurde konnten die Kinder auch erfahren, wie Bäume miteinander sprechen können. Direktorin Beate Hochstraßer bedankte sich für die Bücher, die mithelfen werden, den Unterricht zu einem Erlebnis werden zu lassen.