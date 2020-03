Zahlreiche Gäste kamen auf Einladung des Bündnis 8.März ins Museum Arbeitswelt.

Steyr:

Die Bündnispartnerinnen waren mit verschiedenen Aktionen vertreten. Frau in der Wirtschaft lud zum schon traditionellen Henkell-Sekt ein. Der Weltladen Steyr präsentiert den Kaffee aus Frauenhand "Adelante". Internationale Schmankerl von Paraplü und faire Mode aus Oberösterreich von Fairytale Fashion gab es auch. Den Abschluss des gelungenen Abends bildete die Lesung von Maria Hofstätter unter dem Motto " Die Reden von Johanna Dohnal". Bei den Ständen gab es Infos zu Beratung, Bildung und Aktivitäten der Partnerinnen. Zur Verbundenheit von und mit Frauen aus aller Welt lud das Caritas-Integrationszentrum Paraplü ein. Von Herz zu Herz begegneten sich Besucher im Gespräch mit Frauen aus Syrien, der Türkei, Tschetschenien und dem Iran. Wer wollte, konnte sich seinen Namen in kyrillischen, arabischen oder persischen Schriftzeichen mit nach Hause nehmen. Vor Ort wurden außerdem Köstlichkeiten aus der Türkei und Armenien angeboten. "Miriam schlug auf die Pauke!" hieß es beim Treffpunkt mensch & arbeit, Treffpunkt Dominikanerhaus und der Caritas Steyr. "Wir zeigen Frauen aus der Geschichte, die ihrem Ruf gefolgt sind, ermutigen uns Frauen heute unsere Berufung zu leben und die Stimme zu erheben", so Ulrike Hammerl von Treffpunkt mensch & arbeit.

"Wir präsentieren uns, die Frauenstiftung Steyr, als sichtbare und nachhaltige Spur, die Johanna Dohnal in Steyr hinterlassen hat. Mit unserem Beitrag ermutigen wir Frauen zum Mitmischen, Einmischen und Aufmischen", so Irene Austerhuber von der Frauenstiftung.