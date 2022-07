Am 30. Juni fand am Vorplatz der Raiffeisenbank Steyr das 1. Raiffeisen Steyr Sommerfest mit rund 300 Gästen und vielen bekannten Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft statt.



STEYR. Unter anderem folgten Bürgermeister Markus Vogl, Obmann Frnz Zeilermayr und Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Stellnberger, der Einladung der Raiffeisenbank. Direktor Andreas Schmidbauer zeigte sich über den zahlreichen Besuch hoch erfreut.

In einem grandiosen Ambiente und unter wolkenfreiem Himmel verbrachten die Besucher einen unterhaltsamen lauen Sommerabend. Die exklusive Kulisse am Vorplatz des Raiffeisen Kompetenzzentrums Steyr sorgte in Verbindung mit der sympathischen Band Duo Sitz für den passenden Rahmen.

Der persönliche Austausch und das gemütliche Beisammensein standen beim 1. Raiffeisen Steyr Sommerfest am Vorplatz des erst 2019 eröffneten Gebäudes der Raiffeisenbank im Vordergrund. Kulinarisch wurden die Gäste mit Spezialitäten von lokalen Gastronomen verwöhnt. Das Raiffeisen Steyr Sommerfest soll aufgrund des großen Erfolges Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Raiffeisenbank werden.

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Steyr & Steyr-Land auf



Neuigkeiten aus Steyr & Steyr-Land als



BezirksRundSchau Steyr & Steyr-Land auf Facebook:



jetzt gleich digital durchblättern



Storys aus Steyr & Steyr-Land und coole Gewinnspiele im wöchentlichen



Aktuelle Nachrichten aus Steyr & Steyr-Land auf MeinBezirk.at/Steyr&Steyr-Land Neuigkeiten aus Steyr & Steyr-Land als Push-Nachricht direkt aufs HandyBezirksRundSchau Steyr & Steyr-Land auf Facebook: MeinBezirk.at/Steyr&Steyr-Land - BezirksRundSchau ePaper jetzt gleich digital durchblätternStorys aus Steyr & Steyr-Land und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter