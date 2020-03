Zahlreiche Gratulanten kamen zum runden Geburtstag gratulieren.

Steyr:

Am 7. März 1920 wurde Frieda Meichenitsch in Marburg, das zur alten Donaumonarchie gehörte, geboren. In jungen Jahren kam sie nach Österreich und Steyr wurde ihre Heimatstadt.

Sie engagierte sich bei der ÖVP Steyr und war seit 1966 bei der O.Ö Frauenbewegung, wo sie den Kinderfasching gründete und mit viel Freude betreute. Von 1980 – 1995 war sie Stadtobfrau der Frauenbewegung in Steyr und bis heute Ehrenobfrau. Außerdem arbeitete sie viele Jahre als Schriftführerin mit, Es gab keine Veranstaltung ohne Frieda, die als Markenzeichen immer mit Hut dabei war. Als großes Dankeschön und zum 100. Geburtstag lud die große ÖVP-Familie Steyr-Stadt zur Feier im Alten- und Pflegeheim Tabor, wo Sie seit einem Jahre gut behütet und betreut wohnt, ein. Als Ehrengäste konnte Seniorenbundlandesobmann LH.a.D. Josef Pühringer, Bundesrätin Judith Ringer, Stadtparteiobmann Stadtrat Gunter Mayrhofer, die Gemeinderäte Ursula Voglsam, Markus Spöck, Thomas Schurz und Florian Schauer, sowie Ltabg.a.D. Hermann Kogler, Vzbgm.a.D. Karl Holub und viele Weggefährten begrüßt werden.

Alle Gäste wünschten Frieda noch viele Jahre mit viel Gesundheit, Freude und netten Begegnungen.

Am Vortrag kam schon Bürgermeister Gerald Hackl und gratulierte im Namen der Stadt Steyr und wünschte noch viele gesunde Jahre. Josef Pühringer erwähnte bei seiner Ansprache, als vor 100 Jahren der Kaiser ging, kam Frieda, und erzählte das derzeit die älteste Oberösterreicherin 109 Jahre sei, und Frieda das noch locker übertrumpfen kann.