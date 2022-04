500 Euro gingen an die Soforthilfe für Kriegsflüchtlinge



STEYR. Die SPÖ Sektion Gleink spendete 500 Euro für die Kriegsflüchtlinge die in der Stadthalle Steyr untergebracht waren. "Es sind oft die Kleinigkeiten wie ein Fieberthermometer oder andere wichtige Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, die aber den Flüchtlingen hier abgehen", sagt Ernst Forster vom Kriseninterventions-Team des Roten Kreuz Steyr. Das Geld wurde in Gutscheinen an die Betroffenen weiter gegeben. "Beim traditionellen Maibaumaufstellen in Gleink wird auch für die Ukrainehilfe gesammelt, und alle Einnahmen von Getränken, etc. werden gespendet", so Sektionsvorsitzender Klaus Augner.