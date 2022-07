Der Elternverein der Volksschule Gaflenz hat am 1. Juli zum Schulfest eingeladen.



GAFLENZ. Bei perfektem Sommerwetter konnten die Kinder an zahlreichen Stationen ihre Geschicklichkeit, ihr sportliches Können und ihre Kreativität unter Beweis stellen. Eingeladen waren auch alle Eltern und Großeltern, die vom Team des Elternvereins verköstigt wurden. „Endlich konnten wir wieder ein Schulfest mit allen feiern, so wir uns das immer wünschen. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung“, freut sich Vorstand Markus Forster. „Ein Dank gilt an dieser Stelle auch allen Helferinnen und Helfern, die diesen Tag erst möglich gemacht haben“, so Markus Forster abschließend.

Der Elternverein unterstützt Schülerinnen und Schüler mit Zuschüssen zu Schulveranstaltungen, speziellen Vorträgen oder mit dem Ankauf ergänzender Materialien für den Schulbetrieb in einer Höhe von rund 1.800,- Euro jährlich.

