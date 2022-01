Seit 1988 leitete Helga Worf die öffentliche Bücherei Waldneukirchen. Auf Initiative des damaligen Pfarrers Josef Kammerer wurde die „Pfarrbücherei“ in einem kleinen Raum im Obergeschoß des Pfarrhofes, der über eine sehr steile Wendeltreppe zugänglich war, eingerichtet. Anfangs waren es nur 600 Bücher, hauptsächlich Heimatromane und einige Kinder- und Jugendbücher. Doch schon kurz darauf wurde der Tausender an Medien geknackt und dann ging es Schlag auf Schlag, bis die Anzahl von 5000 Medien erreicht wurde. Dazu kamen Spiele, Ton- und Filmträger sowie viele Kinder- und Jugendbücher. „Unzählige Bücher, Spiele und Medien hat Helga Worf angekauft, eingebunden, katalogisiert und eingestellt“, so bedankte sich Pfarrer Alois Hofmann bei der Büchereileiterin. Für den Betrieb baute Helga Worf ein 20-köpfiges Team auf, das die wöchentlichen Dienste in der Bücherei übernahm. 1999 wurde digitalisiert. Computer angeschafft und mittels Scanner werden die Barcodes auf den Büchern eingelesen. „Die freiwilligen Mitarbeiter erhielten intensive Schulungen, denn viele hatten noch nie mit einem Computer zu tun“, erinnert sich Helga Worf. Jetzt befinden sich fast 6000 aktuelle Medien in der öffentlichen Bücherei, die seit 25 Jahren in zwei großen Räumen im Erdgeschoß des Pfarrheims situiert ist. „Diese 34 Jahre sind rückblickend sehr schnell vergangen und es hat sich sehr viel getan“, resümiert die scheidende Büchereileiterin, die diesen Dienst ehrenamtlich für die Gesellschaft leistete. Mit Zuversicht übergibt sie diese Leitungsfunktion an ihre Nachfolgerinnen Hermine Diwald und Maria Hofmann, die von einem großen Team tatkräftig unterstützt werden.