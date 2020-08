MARIA NEUSTIFT. Die Freiwillige Feuerwehr Moosgraben wurde heute Samstag, 22.08.2020 mittels Sirene um 05:37 zu einem Einsatz mit dem Stichwort „Ölspur, Ölaustritt“ gerufen.

Am Einsatzort angelangt stelle sich heraus das ein KFZ über eine Strecke von ca. 7km Motoröl in unterschiedlicher Menge verloren hatte. An stellen, wo es nötig war wurde das Öl mit Bindemittel gebunden und die Streckenabschnitte wurden mit Warntafeln abgesichert.

In Einsatz standen 19 Mann der FF Moosgraben, die FF Ertl und die Straßenmeisterei Weyer. Um 08:00 war der Einsatz beendet.

Foto: FF Moosgraben