Der 20-Jährige randalierte in der Wohnung und sperrte den Hauptmieter aus.

STEYR-LAND. Am 11. November 2020 um 6:45 Uhr verständigte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land telefonisch die Polizei in Sierning darüber, dass sein gleichaltriger Bekannter aus Steyr, welchen er einige Tage bei ihm in der Wohnung schlafen gelassen hatte, plötzlich sehr aggressiv sei und gegen ihn vorgehen will, bzw. dieser bereits Gegenstände auf ihn geworfen und Einrichtung in der Wohnung zertrümmert hätte. Weiters will er jetzt die Wohnung nicht mehr verlassen, bzw. habe er den Wohnungsmieter ausgesperrt.

Beim Eintreffen der Polizisten wartete der Anrufer mit einem Freund bereits vor dem Mehrparteienhaus. Danach begaben sich die Polizisten zur Wohnungstür. Trotz mehrmaligem Läuten und Klopfen wurde die Tür von dem Verdächtigen nicht geöffnet. Erst nach etwa zehn Minuten und nach Androhung der Wohnungsöffnung öffnete der 20-jährige Steyrer die Tür.

Vorerst zeigte sich der Mann kooperativ und gab auch zu, das Glas des Vorzimmerschrankes und Elektrogeräte aus Wut und Rache zerstört zu haben.

Aufgrund der Drohung gegenüber dem Wohnungsmieter wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Verdächtigen ausgesprochen.

Bei der folgenden Einvernahme auf der Polizeiinspektion Sierning war der 20-Jährige abwechselnd kooperativ und dann wieder aggressiv.

Aufgrund eines gegen den 20-Jährigen aufliegenden Vorführungsbefehles des LG Steyr wurde dieser um 8:20 Uhr festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Aufgrund der zum Teil hohen Aggressivität des 20-Jährigen musste die Überstellung zur Justizanstalt nach Linz mit vier Polizeibeamten erfolgen.