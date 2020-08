„Kultur braucht Kunst“ heißt die Sommer-Ausstellung im oö. Landesmuseum Linz, wo Künstler und Künstlerinnen aus Oberösterreich Werke zeigen und zum Verkauf anbieten, die während der Corona-Zeit entstanden sind. Unter Hunderten Kunstwerken der 190 Künstler zeigt die Waldneukirchnerin Isabella Minichmair zwei Gemälde aus der Serie „20 x 20 – Erinnerung an eine Zukunft“. Ganz bewusst wählte sie kleinformatige Bilder, die in den Maßen mit der Jahreszahl „2020“ korrelieren, aber gleichzeitig im Ausdruck auf Rückzug, Reduktion und Spurensuche hinweisen. „Insgesamt gibt es in dieser Serie 20 Bilder“, erklärt die vielseitige Künstlerin, die neben Ölbildern auch hervorragende und preisgekrönte Arbeiten in Email und Glas macht. In Waldneukirchen schmücken ausdrucksstarke Glasbilder den Andachtsraum in der Kirche und die Außenseite des Kindergartens. Bei allen Werken geht es der Künstlerin um den Menschen und um Antworten auf die grundlegenden Daseins-Fragen. Isabella Minichmair absolvierte neben dem Studium der Malerei und Graphik auch ein Doktorstudium der Philosophie und bezeichnet sich berechtigt als „Kunstphilosophin“. Gerade im heurigen Jahr wollte sie etwas leiser treten und nicht in jedem Monat eine neue Ausstellung machen. Sie wollte ihre Energie auf ihr aktuelles Buch- und Filmprojekt zur weiblichen Seele und den Spuren von Menschen fokussieren. „Genau da zwingt Corona uns alle zur Isolation“, meint die Künstlerin, die von vielen Kunstkollegen über deren finanzielle Nöte weiß, weil alles abgesagt wurde. Umso mehr freut sie sich über die Sommer-Verkaufsausstellung, die am Vorbild der englischen „Summer Exhibition der Royal Academy“ angelehnt ist. Diese erste Linzer Sommer-Ausstellung vermittelt ein facettenreiches Bild der oberösterreichischen Kunstszene, die aktuell, vielfältig und am Puls der Zeit ist. Die Sommer-Ausstellung findet im Erdgeschoß des Schlossmuseums statt und kann bis 13. September bei freiem Eintritt besichtigt werden.

Sommer-Ausstellung im Schlossmuseum Linz: https://www.ooelkg.at/de/ausstellungen/detail/kultur-braucht-kunst.html

Homepage der Waldneukirchner Künstlerin Isabella Minichmair:

http://www.farbebekennen.at/