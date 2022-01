Die Junge Generation Bezirk Steyr konnte die Notschlafstelle Steyr erneut durch eine Spendenaktion stark unterstützen.

STEYR. Ende Dezember sammelte die Junge Generation Bezirk Steyr Sachspenden beim Billa Plus am Tabor. "Es war ein richtig positives Erlebnis. Viele Menschen haben uns durch den Kauf von zusätzlichen Produkten unterstützt", freut sich Andreas Böck, Vorsitzender der SPÖ-Jugendorganisation. Die Junge Generation Bezirk Steyr möchte sich bei den vielen Spendern bedanken, die die Aktion durch den Kauf von verschiedenen Produkten und einem Gutschein im Wert von 150 Euro unterstützt haben. Die Notschlafstelle war über die erneute Spende sehr begeistert und freute sich über die große Menge der Produkte. Zusätzlich konnte die Junge Generation mehrere Decken an die Notschlafstelle in Steyr übergeben. Die Junge Generation will die Notschlafstelle mit weiteren Aktionen im Frühjahr unterstützen.