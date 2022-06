Feuerwehren aus ganz Österreich haben vor kurzem an der Großglockner-Hochalpenstraße einen neuen Weltrekord aufgestellt. Sie verlegten erfolgreich die steilste Wasser-Schlauchleitung aller Zeiten. Das Wasser wurde über zehn Kilometer und über fast 1435 Höhenmeter vom Fuschertal auf die Edelweißspitze (2571 Meter) gepumpt. Bei diesem Rekord beteiligten sich auf Einladung der Feuerwehr Bruck an der Glocknerstraße insgesamt 40 österreichische Feuerwehren, darunter Waldneukirchen und Rohr aus dem Abschnitt. Die Zusammenarbeit klappte hervorragend und so traf das Wasser nach 2 Stunden 13 Minuten nach Pumpbeginn auf der Edelweißspitze ein. Die große „Challenge“ waren der Höhenunterschied und der Leitungswiderstand. Die Druckpumpen arbeiteten dafür in Serienschaltung, um den Widerstand und die Steigung zu überwinden. Die Waldneukirchner verlegten auf dem ihr zugeteilten Pumpenstandplatz 31, „Edelweißwand“, in über 2000 Meter Seehöhe die Leitungen in teilweise sehr steilem Gelände. Mit großer Freude für alle Beteiligten gelang dieser Weltrekord, was anschließend in einem großen Fest gefeiert wurde.