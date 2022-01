SIERNING. Mit Hilfe der tollen Unterstützung der Kunden der Kerndlgreisslerei in Sierning und dem Erlös aus dem Benefiz-Glühwein-Treff mit musikalischer Untermalung von Sandra Fakler von Simply-Guitar konnte Doris Pirafellner eine Spende von 400 Euro an die BezirksRundSchau für die Christkind-Aktion übergeben. „Mir ist es wichtig, dass die Spenden bei uns in der Region ankommen“, so Doris Pirafellner von der Sierninger Kerndlgreisslerei.