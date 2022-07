Anita Hinterleitner und Katharina Kerzenhofer haben sich im Zuge der Firmvorbereitung etwas Besonderes einfallen lassen.

WEYER. Gemeinsam wurden selbst Kerzen angefertigt und anschließend verkauft. Der Erlös von rund 250 Euro wurde in Form von Waren an den Rotkreuz-Markt in Weyer übergeben. Unterstützt wurde die Idee auch von der Bäckerei Steinparzer und dem Kaufhaus Merkinger in Maria Neustift.