Wenn am Steyrer Stadtfest gefeiert wird, ist auch das Rote Kreuz vor Ort.



STEYR. „Wir sind mit einer Ambulanzstation vor Ort mit Ambulanzzelt, Rettungsautos und Sanitätern", erklärt Franz Hackl vom Roten Kreuz Steyr-Stadt. Auch mobile Teams sind zu Fuß unterwegs, um im Notfall sofort helfen zu können. „Wenn sehr viel los ist, dann steht ein Sanitätseinsatzwagen auf der Brücke, weil es sonst schwierig ist, durchzukommen. Eine gewisse Mobilität muss gegeben sein", so Hackl. Kleine Verletzungen, Verstauchungen und Kollapse wegen der Hitze zählen zu den Behandlungen. Probleme wegen zu viel Alkohol oder Verletzungen aufgrund von Raufhandel sind weniger an der Tagesordnung. Die An- und Abfahrt eines Rettungswagens zum und vom Stadtplatz findet mit Sondersignal statt. „Das schaut natürlich dramatisch aus. Meist sind es nur kleine Verletzungen, wie sie im Rahmen einer solchen Veranstaltung vorkommen", so Hackl. Zwischen zehn und 15 Mitglieder der Rot-Kreuz-Mannschaft, inklusive Einsatzleiter, sind beim Stadtfest im Einsatz. Bei der Rot-Kreuz-Bar werden auch stadtfesttypische Getränke ausgeschenkt. „Es freut mich sehr, dass wir vom Roten Kreuz Steyr-Stadt beim Stadtfest vor Ort sind und so eine rasche Versorgung und Hilfe bei Verletzungen leisten können", sagt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Steyr-Stadt, Urban Schneeweiß.

