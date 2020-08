Am vergangenen Wochenende absolvierten fünf freiwillige Mitarbeiter des Roten Kreuzes Steyr-Land erfolgreich die Rettungssanitäterprüfung. Sie unterstützen ab sofort die Teams an den Rotkreuz-Dienststellen in ganz Steyr-Land.

STEYR-LAND. Das Rote Kreuz Steyr-Land freut sich über fünf neue Kolleginnen und Kollegen, die ihre Rettungssanitäterausbildung vergangenen Samstag an der Bezirksstelle Kirchdorf erfolgreich absolvieren konnten. Nach 100 Stunden theoretischer und 160 Stunden praktischer Ausbildung hat die kommissionelle Abschlussprüfung den krönenden und sehr erfolgreichen Abschluss der Ausbildung dargestellt. Nun starten die fünf mit vollem Engagement in ihre freiwillige Tätigkeit als Rettungssanitäter – aus Liebe zum Menschen.

Für Ernstfall top vorbereitet

Bezirksgeschäftsleiter Stephan Schönberger zeigt sich beeindruckt von den gezeigten Leistungen: „Wir sind sehr stolz auf unsere neuen Kolleginnen und Kollegen. Durch deren Engagement und Einsatz kann sich die Bevölkerung 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche auf professionelle Hilfe verlassen, wenn sie benötigt wird.“

Bei mehreren Praxisstationen mussten die Prüflinge unter Beweis stellen, dass sie Notfälle, wie etwa Verletzungen nach einem Motorradunfall, einen Herzinfarkt, eine starke Blutung oder einen Herz-Kreislauf-Stillstand versorgen können. Außerdem wurde von einer Prüfungskommission das theoretische Wissen der Kandidatinnen und Kandidaten in Erster Hilfe, Anatomie, Gerätelehre und anderen notfallmedizinischen Themen abgefragt.

Mehr zur Ausbildung auf roteskreuz.at/ooe