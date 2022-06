OÖ. Rotes Kreuz bittet dringend um Blutspenden

Ein hoher Bedarf an Blutprodukten und die wetterbedingt geringere Bereitschaft Blut zu spenden, lässt die Reserven an Blutkonserven der Blutzentrale Linz dramatisch schrumpfen. Das Rote Kreuz Oberösterreich bittet dringend Blut zu spenden.

STEYR, STEYR-LAND. Unfälle, Operationen, Geburten und die Behandlung schwerer Krankheiten: Mehr als 50.000 Blutkonserven bekommen die oberösterreichischen Spitäler für dringend notwendige Operationen und Eingriffe jährlich vom OÖ. Roten Kreuz. Blutkonserven sind die wichtigsten Notfallmedikamente und durch nichts ersetzbar

Alle 90 Sekunden brauchen die Spitäler in Österreich eine lebensrettende Blutkonserve, um damit Menschen zu versorgen. Ohne das Engagement von Blutspendern und den freiwilligen Blutspende-Helfern wären selbst kleinste medizinische Eingriffe mit hohem Risiko verbunden. Pro Jahr wickelt das OÖ. Rote Kreuz rund 650 Blutspende-Aktionen ab. Rund 90 Prozent davon in den verschiedensten Gemeinden, direkt vor der Haustüre der Blutspender. Eine Blutkonserve ist 42 Tage haltbar. Die Planung der Blutspende-Aktionen richtet sich nach dem bundeslandweiten Verbrauch und ist so akkurat getaktet, dass es nur zu einem minimalen Verwurf kommt.

Infos & Termine



Das gesamte Jahr hindurch ist das OÖ. Rote Kreuz mit zahlreichen Blutspendeaktionen im Bundesland unterwegs. Blutspenden können alle gesunden Menschen ab 18 Jahren, die bestimmte medizinische und gesetzliche Kriterien erfüllen. Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis mitzubringen. Mehr Informationen und Termine unter gibdeinbestes.at/termine

• 4. Juli, 15.30 bis 20.30 Uhr, Gemeindeamt Wolfern

• 19. Juli, 15.30 bis 20.30 Uhr Gemeindeamt Rohr

• 3. und 4. August, 15.30 bis 20.30 Uhr, Volksschule Aschach

• 12. August, 15.30 bis 20.30 Uhr, Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall